Rouen. Avec Pix'elles, Samantha Niel veut utiliser la photographie comme une thérapie pour les femmes

Samantha Niel, 30 ans, développe l'association Pix'elles à Rouen, pour aider les femmes par la photographie. Lauréate du concours Créactifs de la Métropole Rouen Normandie, elle bénéficie de 4 500€ de subventions.

Pouvez-vous présenter Pix'elles ?

"Le but, c'est d'utiliser la photographie un peu comme une thérapie. On montre à ces femmes qu'elles ne sont pas des maladies, des blessures, un accident… Elles ont le droit de se trouver belles ! Donc, on les reçoit, on les maquille, on échange avec elles sur ce qu'elles veulent faire, et on fait une séance photo. J'aimerais aussi me rapprocher d'autres associations, comme Ruban Rose ou la ligue contre le cancer qui font beaucoup de choses pour les femmes.

Je pourrais m'installer avec un studio mobile et recevoir celles qui le souhaitent derrière mon appareil photo."

Que peut apporter la photographie

à ces femmes ?

"C'est un accord qu'elles passent avec elles-mêmes. Accepter la photo, c'est un premier pas. De se voir en photo en est un deuxième. Et pourquoi pas, au bout de la démarche, être exposées."

Est-ce aussi un moyen de lutte contre

les injonctions sur le corps des femmes ?

"Il y a tout un mélange. Les réseaux sociaux déforment l'image que l'on a de nous-même avec toutes les stars, les retouches, la chirurgie esthétique utilisée parfois à outrance… On se compare à des incomparables, on perd un peu la notion des choses.

Je me dis qu'au travers de jolies photos, on peut retrouver confiance en nous. Les femmes sont perpétuellement jugées et sous pression. On croit qu'il faut surperformer. Mais il faut accepter ses défauts et ses qualités."

A quoi va vous servir le prix du concours Créactifs ?

"Déjà c'est rassurant de voir que mon idée parle à tout le monde. Ça va me permettre d'avancer sur les partenariats, les journées de séances photo, l'achat de matériel, la formation. Le studio, lui, est en cours de création et doit voir le jour en septembre. Mais mon studio mobile est déjà opérationnel !"

Pratique. Instagram pixelles_photographie. Tel : 07 60 55 61 67.