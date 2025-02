Caen. Un nouvel espace sans tabac près du collège Jean Moulin : "On veut une génération sans tabac"

Lutter contre le tabagisme chez les plus jeunes. C'est l'objectif de la Ligue contre le cancer, en lien avec la Ville de Caen et le Département. Ces acteurs se sont déjà mobilisés en créant de nombreux espaces sans tabac, auprès des écoles primaires notamment. Vendredi 31 janvier, ils ont présenté un nouvel espace sans tabac, aux abords cette fois du collège caennais Jean Moulin.

"Ne pas normaliser le tabac et faire passer le message aux parents"

"C'est important d'un point de vue santé publique, bien évidemment, mais aussi pour le cadre de vie de nos collégiens", développe Clara Dewaële, adjointe au Département. "Cela permet aux jeunes de ne pas normaliser le tabac et de faire passer le message aux parents." Dominique de Raucourt, médecin membre de la Ligue contre le cancer, ajoute : "On sait que les parents sont réceptifs à tout ce qui touche leurs enfants, notamment pour leur santé." Et les chiffres ont de quoi inquiéter : chaque année en France, c'est 200 000 jeunes qui se mettent à fumer, et 75 000 décès sont causés par la cigarette (dont 44 000 par cancer).

L'environnement pour dissuader

Un argument qui fait écho chez ces jeunes est celui de l'écologie. "La peur n'est pas efficace, il faut responsabiliser les gens par rapport à ce qui se passe", développe Dominique de Raucourt. Fumées néfastes pour la couche d'ozone, mégots de cigarettes qui se retrouvent dans les rivières puis dans la mer… "L'environnement est un levier auquel les jeunes sont sensibles. Ce sont des actions de sensibilisation qui se mènent sur le temps long, c'est avec le temps qu'on pourra diminuer le tabagisme : on veut une génération sans tabac."