Caen. À Caen, stop à la cigarette devant les écoles primaires

Le tabac est la première cause de mortalité en France, responsable de 73 000 morts par an. Face à ce constat, la ville de Caen (Calvados), en partenariat avec la ligue contre le cancer du Calvados a décidé de labelliser des "espaces sans tabac" sur le territoire caennais. Cela concerne 31 écoles élémentaires, 14 centres d'animation, 17 centres multi accueil pour les jeunes enfants ainsi que les squares, espaces sportifs ou parcs de la ville.

300 lieux dans le Calvados

Plus largement, au niveau du Calvados, cela regroupe environ 300 lieux labellisés entre 2018 et 2019. Toujours sur des lieux fréquentés par des enfants.

Le but est de faire en sorte de protéger l'enfant à l'accession au tabac. Gérard Hurel, maire adjoint à la santé s'exprime sur le sujet :

"Il faut rompre le contact visuel entre la cigarette et l'enfant" Impossible de lire le son.

Et pourquoi pas étendre ce dispositif devant les collèges, âge où les écoliers veulent toujours faire comme les grands ? Écoutez la réponse de Noémie Morace, chargée de prévention à la ligue contre le cancer du Calvados :

"Le tabac n'est pas quelque chose de normal" Impossible de lire le son.

Première génération sans tabac d'ici 2032

"Dénormaliser la cigarette" devant les enfants, voilà l'objectif de ce dispositif. Éviter le plus tôt possible que les enfants s'initient au tabagisme en éloignant de leur regard le geste du fumeur. La sensibilisation se fait donc plutôt auprès des parents qui viennent chercher leurs enfants devant l'école. Et cela fonctionne pour Priscillia et Valérie qui, pourtant, sont fumeuses. Elles jugent utile l'affichage "espace sans tabac" sur la grille de l'école de la Maladrerie :

"Il faut bannir le geste et les effets passifs" Impossible de lire le son.

Il n'est donc pas trop tard pour faire changer les mentalités. La ligue contre le cancer se donne des objectifs à long terme. Elle souhaite que d'ici 2032 une première génération sans tabac fasse son apparition.

A LIRE AUSSI.

Lycées et collèges: Matignon refuse d'assouplir l'interdiction de fumer

Cigarettes: des petits trous pour une grosse triche?

Opération "Moi(s) sans tabac": cinq choses à savoir sur la cigarette

Le tabac, cause d'une mort sur huit en France

Mois sans tabac: "Je le fais pour moi, pour mes enfants"