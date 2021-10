Rentrée scolaire : à Rouen, le Musée national de l'éducation est toujours un succès

"La Maison des quatre fils Aymon date de 1475 et c’était une ancienne auberge, probablement mal famée” indique au visiteur Delphine Campagnolle, responsable du pôle conservation du Musée National de l’Education. Entre les murs de cette bâtisse rouennaise à pans de bois, défilent 15 000 personnes par an.

Une histoire conjugée

“Ce lieu était à l’origine musée pédagogique de l’Etat, crée par Jules Ferry en 1879, dont les collections parisiennes ont fusionné avec les éléments collectés au niveau national par Monsieur Bouhier, le directeur du CRDP”. Ce projet d’envergure autour de l’éducation scolaire et familiale a ouvert en 1980.

On y trouve aujourd’hui une variété d’objets utilisés par les maîtres d’école. Le visiteur y découvre les méthodes pédagogiques successives comme celles utilisées au XVIIe siècle par les frères des Ecoles chrétiennes et Jean-Baptiste de la Salle, ou par “l’Ecole Mutuelle” existant jusqu’à la moitié du XXe siècle. Mais ce que les visiteurs préfèrent est sans conteste la salle de classe reconstituée. La nostalgie des pupitres et bancs en bois est toujours aussi efficace.

Pratique. 185 rue Eau-de-Robec, Rouen. Internet : www.cndp.fr/musee/

Une nouvelle exposition sera proposée en octobre.