Rouen. Des cours d'école ouvertes tout l'été : les "vacances côté cour" reviennent

La Ville de Rouen renouvelle cet été l'opération "Les vacances côté cour", une initiative visant à offrir aux enfants ne partant pas en vacances des espaces de jeux.

Jusqu'au mercredi 28 août, 13 écoles de la ville ouvrent leur cour de récréation chaque jour de 10h à 19h. Tous les équipements habituels sont proposés aux enfants, qui peuvent également venir leur ballon trottinette, corde à sauter, craies, vélo, patins à roulettes, draisienne...

Voici les écoles qui participent à cette opération : Jean de la Fontaine (maternelle et élémentaire), Anatole France (maternelle et élémentaire), Marot (maternelle et élémentaire), Debussy (maternelle et élémentaire), Pépinières (maternelle et élémentaire), Charles Nicolle (élémentaire), Ronsard et Villon (dans les Hauts de Rouen, à compter du jeudi 11 juillet).

Depuis l'été 2021, la municipalité s'est engagée dans un programme de déminéralisation et de végétalisation des cours de récréation. Ce projet doit permettre, entre autres, de créer des espaces plus agréables à vivre au quotidien pour les enfants.