Rouen. Incendie des immeubles verre et acier : le groupe scolaire Pépinières Saint-Julien s'apprête à rouvrir

C'est la date qui avait été annoncée par la mairie. Le groupe scolaire Pépinières Saint-Julien va bien pouvoir rouvrir ses portes, lundi 4 décembre, confirme la Ville de Rouen.

Les écoles ont gardé portes closes depuis l'incendie des deux immeubles verre et acier à proximité directe, le 30 septembre dernier, en particulier en raison des risques de pollution par l'amiante, notoirement présent dans ces constructions ravagées par les flammes.

La Ville précise que la pose du surfactant sur les décombres, "qui permet de limiter drastiquement la propagation éventuelle de fibres", est achevée depuis le vendredi 24 novembre et "s'est déroulée dans de bonnes conditions".

Les locaux décontaminés

Depuis, un protocole de décontamination de l'ensemble des locaux du groupe scolaire des Pépinières a été mis en place. Les filtres des VMC ont aussi été changés. Le tout a été mené par une entreprise spécialisée, en l'occurrence Séché environnement.

La Ville précise également qu'une campagne de prélèvements et d'analyses sur l'air et les surfaces a été menée au sein du groupe scolaire par un laboratoire indépendant et que tous les résultats sont 100% négatifs pour la présence d'amiante.

Depuis la fermeture des établissements, les élèves étaient accueillis au sein de l'école Rosa-Parks et du gymnase Nelson-Mandela.