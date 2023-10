Incendie des immeubles verre et acier. La mairie de Rouen maintient la fermeture de l'école Pépinières après la découverte d'amiante

Des conséquences pour les écoliers après l'incendie des immeubles verre et acier survenu le 30 septembre dernier à Rouen. Alors que la Ville avait annoncé, vendredi 6 octobre, la réouverture envisagée de l'école Pépinières Saint Julien ce lundi 9 octobre, finalement, la mairie a pris la décision de maintenir la fermeture de l'établissement, jusqu'à nouvel ordre. En cause, de nouveaux prélèvements effectués samedi 7 octobre faisant état de la présence d'amiante au sol sur plusieurs endroits de l'école (6 en intérieur, 2 en extérieur) et dont le détail est disponible sur rouen.fr.

• Lire aussi. "Aucune présence d'amiante en dehors du site", selon une nouvelle analyse

"Le Groupe scolaire a d'ores et déjà fait l'objet d'un nettoyage approfondi depuis cette troisième campagne de prélèvements", indique la Ville. En tout, la fermeture, appliquée selon la mairie au nom du principe de précaution, concerne 15 classes et 350 élèves qui seront scolarisés dans d'autres établissements tels que l'école Rosa-Parks, à quelques centaines de mètres de l'école Pépinières, notamment pour les maternelles. Concernant les élémentaires, la priorité a été donnée à l'accueil des CP et CE1 au gymnase Mandela, dont les espaces ont été réquisitionnés, "ainsi que les enfants des autres niveaux sans solution à domicile", précise la ville.

• Lire aussi. Incendie dans le quartier Saint-Julien : des foyers résiduels persistent, un numéro vert mis en place

"Il va y avoir une nouvelle campagne (de mesures) dans l'école des Pépinières et dans le quartier autour", a promis, de son côté, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, à l'occasion d'une réunion publique, dimanche 8 octobre, répondant à l'inquiétude des habitants du quartier.