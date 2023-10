Incendie des immeubles verre et acier à Rouen. "Aucune présence d'amiante en dehors du site", selon une nouvelle analyse

C'est ce qui inquiète après l'incendie des deux immeubles verre et acier à Rouen, samedi 30 septembre : la présence notoire d'amiante en grande quantité dans ces deux bâtiments qui sont entièrement partis en fumée.

Jeudi 5 octobre, la Ville de Rouen publie les résultats d'une seconde campagne de prélèvements, sur la zone sinistrée et dans les environs mais aussi dans les communes de Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume. "Ils font apparaître qu'aucune présence d'amiante n'a été détectée, en dehors du site incendié lui-même où, comme cela était prévisible, deux prélèvements contiennent de l'aimante." La première campagne n'avait déjà montré "aucune trace significative d'amiante". La Métropole a également effectué des prélèvements sur la surface de six de ses sites, à savoir le 108, le 106, le Palais des sports, le Pavillon des transitions, Norwich et le Musée de la médecine, qui n'ont révélé aucune trace d'amiante.

Des analyses qui se veulent rassurantes même si la Ville indique rester vigilante, et notamment "porter une attention particulièrement forte au traitement du site incendié lui-même (gestion de la fin de l'incendie et encapsulage des débris)".

Un pic de pollution de l'air près de l'école

La qualité de l'air est mesurée régulièrement par un dispositif installé par Atmo Normandie à proximité du site incendié, notamment au niveau de l'école des Pépinières. Un pic de pollution aux particules en suspension PM10, supérieur au seuil d'alerte, y a été constaté dans la soirée du mercredi 4 octobre entre 18 heures et minuit, indique la Ville. Impossible de connaître précisément la source de ces particules mais elles sont en lien avec la zone incendiée. Parmi les hypothèses, les fumerolles, une remise en suspension de poussières ou encore la brumisation mise en œuvre pour humidifier le tas de gravats.

Le groupe scolaire des Pépinières doit rester fermé, au minimum jusqu'au dimanche 8 octobre inclus.

Ces fumerolles étaient encore en parti présentes jeudi 5 octobre dans la matinée, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers sur des foyers résiduels.

Les analyses de l'eau potable, conduite par l'ARS, n'ont montré aucune anomalie.