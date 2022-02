SIA 2013 : Il n'y a pas que les tripes à la mode de Caen !

Une tradition que s'applique à perpétuer la Maison de la triperie de Laurent et Claudine Le Goff depuis 2005, date à laquelle ils ont repris la triperie de Monsieur et Madame Chatel.

Grâce à Orne terroir et à la maison de la triperie, il est possible, sur l'espace Normandie de gouter la large gamme de produits de qualité et nobles : les tripes en vrac façon fertoise, la tripounette et les tripes en brochettes que Claudine Le Goff considère comme "le haut de gamme de la tripe".

Reste à répondre à une question : Quel différence entre les tripes fertoises et les tripes à la mode de Caen ? En substance, "pas grand chose" à part que dans les tripes "à la mode" fertoise il n'y a pas de carottes.

Claudine Le Goff au micro de Tendance Ouest.