Découvrez les nouveaux films de la semaine

- "Möbius" de Éric Rochant (France, 1H43) avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth

Pour son retour à l'écran après le triomphe de "The Artist" et "Les Infidèles", Jean Dujardin change de registre, en campant un espion russe face à Cécile de France et Tim Roth dans "Möbius" d'Éric Rochant, film d'espionnage et d'amour. Grégory Liubov, alias Moïse (Jean Dujardin), un officier des services secrets russes, est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements du puissant oligarque Ivan Rostovsky (Tim Roth). Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice (Cécile de France), une surdouée de la finance impliquée dans la chute de Lehman Brothers. Grégory rompt la règle d'or et entre en contact avec elle. Une passion impossible naît entre eux qui va précipiter leur chute.

- "Boule et Bill" de Alexandre Charlot, Franck Magnier (Belgique/Luxembourg, 1H30) avec Franck Dubosc, Marina Foïs, Charles Crombez

La bande dessinée de Jean Roba adaptée au cinéma : tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble: c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est le début des ennuis.

- "Sublimes créatures" de Richard LaGravenese (USA, 1H58) avec Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons

"Twilight" appartenant désormais au passé, Hollywood livre avec "Sublimes créatures" une nouvelle romance adolescente mâtinée de surnaturel, davantage ancrée dans la réalité que la saga de vampires et limitant au maximum les effets spéciaux.

Le film, dont le démarrage a été un cuisant échec aux États-Unis, suit Ethan (Alden Ehrenreich), un jeune homme aimant les livres et s'ennuyant ferme dans sa petite ville du sud des États-Unis, confite dans la bigoterie. Mais l'arrivée de Lena (Alice Englert) va tout changer. Ethan tombe immédiatement amoureux de cette âme tourmentée aux pouvoirs surnaturels appartenant à une lignée de sorciers, qui devra faire allégeance, le jour de son 16e anniversaire, aux forces du bien ou aux forces du mal.

- "Ouf" de Yann Coridian (France, 1H22) avec Eric Elmosnino, Sophie Quinton, Valeria Golino

Comédie pleine de poésie sur une histoire d'amour contrariée avec un héros prêt à tout pour reconquérir sa femme, après un internement : François a 41 ans. Il y a un mois, il a pété un câble, il est devenu furieux, a voulu mettre le feu, a mis en danger ses proches, alors on l'a interné. À sa sortie, il doit habiter chez ses parents parce qu'Anna, l'amour de sa vie, l'a mis à la porte et refuse de le voir. L'atmosphère du film reste légère grâce à un humour féroce et des scènes à la limite du burlesque.

- "Du Plomb dans la tête" de Walter Hill (USA, 1H31, film interdit aux moins de douze ans) avec Sylvester Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi

Tueur à gages à La Nouvelle-Orléans, James Bonomo a pour règle de ne jamais tuer un innocent. Après l'exécution d'un contrat, il laisse derrière lui un témoin, vivant. Pour le punir de ce travail bâclé, son partenaire Louis est abattu par un mystérieux assassin.

- "Week-end Royal" de Roger Michell (Grande-Bretagne, 1H35) avec Bill Murray, Laura Linney, Samuel West

Juin 1939, le Président Franklin D. Roosevelt attend la visite du roi George VI et de son épouse Elizabeth, invités à passer le week-end dans sa propriété à la campagne. C'est la première visite d'un monarque britannique aux États-Unis. La Grande-Bretagne se prépare à entrer en guerre contre l'Allemagne et espère obtenir l'aide américaine. Les bizarreries et l'étrange mode de vie du président étonnent les souverains.