Fécamp. Festival Festiciné 2025 : "mettre en lumière les talents de demain" avec des séances… à 5 euros !

C'est un événement attendu des cinéphiles, le Grand Large de Fécamp accueille la 25e édition de Festiciné du 20 au 26 août. L'occasion de faire le plein de films à moindre coût, toutes les séances étant à 5 euros.

"On a une belle année, assure Richard Patry, le P.-D.G. de Noé Cinémas. On présente 32 films, dont 14 en avant-première. Ce sont des films que les Fécampois pourront voir avant tout le monde avec de très belles choses qu'on est fier de présenter. La programmation est faite de diversité et de premiers films, une façon de mettre en lumière les talents de demain."

Festiciné s'installe comme le premier festival de la rentrée, une semaine avant le festival du film francophone d'Angoulême et avant les festivals de Deauville et de Venise. C'est une programmation de découverte qui est proposée avec cette année cinq premiers films et huit femmes réalisatrices. Des œuvres très sociétales cette année. "Il y a vraiment dans le cinéma français d'aujourd'hui, et même dans le cinéma européen et mondial, une volonté d'évoquer des sujets de société. On a par exemple quatre films qui se passent dans l'univers médical et qui montrent la difficulté de cet univers. On a un cinéma qui s'intéresse à la société, à son évolution et son environnement."

La Palme d'Or en avant-première

Parmi les temps forts de ce Festiciné 2025, la projection de Un simple accident de Jafar Panahi, la Palme d'Or du festival de Cannes 2025. "On est très fier de pouvoir le présenter. On est un des rares cinémas à pouvoir le faire. C'est un film iranien qui montre l'état de la société iranienne d'aujourd'hui." Le film sera projeté jeudi 21 août à 20h. La séance sera suivie d'une analyse par Samir Ardjoum, un spécialiste du cinéma iranien.

En événement, le Grand Large propose aussi la projection de Nino, premier film de la réalisatrice Pauline Loquès. L'œuvre a été tourné dans le milieu médical. Un homme qui se découvre un problème de santé et qui devra le cacher à son entourage. Le film sera projeté samedi 23 août à 20h, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice.

Un film d'animation et… "Les dents de la mer"

Les enfants pourront profiter d'un ciné atelier dimanche 24 août à 11h. Le film d'animation Le vent dans les roseaux sera projeté. Il s'agit de huit courts-métrages. La projection sera suivie d'un atelier pour fabriquer des instruments de musique.

Pour les plus nostalgiques, la séance culte sera consacrée aux Dents de la mer. Le film d'action de Steven Spielberg revient en version restaurée. Il sera projeté dimanche 24 août à 18h30.

Les avant-premières

Festiciné est l'occasion de voir les grosses sorties du moment comme Karaté Kid : legends, Les Schtroumpfs, Lilo et Stich, Jurassic Wolrd : renaissance ou encore Dragons.

Douze films (en plus de Un simple accident et Nino) sont aussi projetés en avant-premières.

Météors (mercredi 20 août à 18h45)

Drame de H. Charuel et C. Le Pape.

Diagonale du vide. Trois amis de longue date. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout.

L'incroyable femme des neiges (mercredi 20 août à 21h)

Comédie dramatique de S. Betbeder.

Coline Morel, intrépide exploratrice du Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des années passées à traquer ce yéti auquel elle est la seule à croire…

TKT (jeudi 21 août à 18h40)

Drame de S. Cicurel - dernier tournage d'Emilie Dequenne.

Alors qu'Emma, 16 ans, est admise dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, ses parents attendent anxieusement des nouvelles du médecin.

L'intérêt d'Adam (vendredi 22 août à 19h15)

Drame de L. Wandel, présenté lors du festival de Cannes.

Adam, 4 ans, est hospitalisé pour malnutrition à la suite d'une décision de justice. Lucy, l'infirmière en chef, autorise la mère à rester.

Pris au piège (vendredi 22 août à 21h)

Comédie, thriller de D. Aronofsky.

Hank Thompson a été un joueur de baseball prodige au lycée mais désormais il ne peut plus jouer. A part ça, tout va bien.

L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme (dimanche 24 août à 16h20)

Comédie de et avec Pierre Richard.

Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l'amitié, l'amour de la nature et une grande affection pour un ours.

Dalloway (dimanche 24 août à 18h45)

Drame de Y. Gozlan, avec la voix de Mylène Farmer, présenté lors du festival de Cannes.

Clarissa, romancière en mal d'inspiration, rejoint une résidence d'artistes prestigieuse à la pointe de la technologie.

La voie du serpent (lundi 25 août à 18h30)

Policier de K. Kurosawa, présenté au festival de Deauville 2025 (interdit aux moins de 12 ans).

Albert Bacheret est un père dévasté par la disparition inexplicable de sa fille de huit ans.

Les tourmentés (lundi 25 août à 20h50)

Drame de L. Belvaux.

Ça vaut quoi la vie d'un homme ? D'un homme comme lui. Un homme sans rien. Skender, ancien légionnaire, le découvrira bien assez tôt.

Classe moyenne (mardi 26 août à 17h)

Comédie d'A. Cordier.

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate.

En première ligne (mardi 26 août à 18h30)

Drame de P. Biondina Volpe.

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d'un service hospitalier en sous-effectif.

Une place pour Pierrot (mardi 26 août à 20h30)

Comédie dramatique de H. Medigue, avec l'acteur cauchois Grégory Gadebois.

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle.

Deux films normands

A noter la sortie, mercredi 20 août, de deux films tournés en Normandie, grâce au concours de Normandie Images : Valeur sentimentale et Alpha. Ils seront à découvrir lors de Festiciné.

Valeur sentimentale est une comédie dramatique de Joachim Trier. Elle a été en partie tournée à Deauville. Le film a obtenu le Grand Prix du festival de Cannes 2025. Pour l'histoire : Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d'absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film.

Alpha est un drame de Julia Ducournau. Il a été entièrement tourné au Havre et à Pont-Audemer. Un film interdit aux moins de 12 ans. Il s'agit d'une allégorie de la pandémie de Covid-19. Pour l'histoire : Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras.