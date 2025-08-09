Fécamp. Le cinéma Le Grand Large va s'agrandir avec une 5e salle

Le groupe Noé Cinéma s'est vu renouveler sa délégation de service public (DSP) pour l'exploitation du Grand Large de Fécamp depuis le 1er août. Le groupe normand exploite cette salle depuis sa création en 2003. La DSP court sur 18 ans.

Une cinquième salle

Grâce à ce renouvellement, Noé Cinéma va pouvoir concrétiser un projet qu'il avait en tête depuis de nombreuses années mais stoppé par la crise du Covid : l'agrandissement de son établissement avec la création d'une cinquième salle.

Le groupe va y investir 1,6 million d'euros. Cette salle sera située à l'arrière de l'établissement dans un espace actuellement libre. Il s'agira d'une salle Premium d'une quarantaine de places, comme celle déjà existante dans son cinéma Les Arches Lumière à Yvetot.

Une ouverture prévue pour 2027

Les travaux devraient débuter en 2026 pour une mise en service espérée début 2027. Un chantier qui nécessitera la fermeture du cinéma fécampois durant quelques semaines.

Les travaux seront jumelés avec des travaux d'étanchéité de la toiture et du traitement de l'air présent sur le toit, à la charge de la mairie. Des travaux rendus nécessaires par la vétusté de la toiture qui date de la création du bâtiment dans les années 50. Le chantier ne perturbera l'activité des commerces situés au rez-de-chaussée du bâtiment.