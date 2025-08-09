En ce moment IMPOSSIBLE. JAMES ARTHUR
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Fécamp. Le cinéma Le Grand Large va s'agrandir avec une 5e salle

Loisir. Le cinéma Le Grand Large de Fécamp vient de se voir renouveler sa délégation de service publique, le 1er août. Le groupe Noé Cinéma va y investir. Le projet : la création d'une cinquième salle.

Publié le 09/08/2025 à 08h58 - Par Gilles Anthoine
Fécamp. Le cinéma Le Grand Large va s'agrandir avec une 5e salle
La DSP de Noé Cinéma pour le Grand Large de Fécamp vient d'être renouvelé. Le groupe va y construire une cinquième salle. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le groupe Noé Cinéma s'est vu renouveler sa délégation de service public (DSP) pour l'exploitation du Grand Large de Fécamp depuis le 1er août. Le groupe normand exploite cette salle depuis sa création en 2003. La DSP court sur 18 ans.

Une cinquième salle

Grâce à ce renouvellement, Noé Cinéma va pouvoir concrétiser un projet qu'il avait en tête depuis de nombreuses années mais stoppé par la crise du Covid : l'agrandissement de son établissement avec la création d'une cinquième salle.

Le groupe va y investir 1,6 million d'euros. Cette salle sera située à l'arrière de l'établissement dans un espace actuellement libre. Il s'agira d'une salle Premium d'une quarantaine de places, comme celle déjà existante dans son cinéma Les Arches Lumière à Yvetot.

Une ouverture prévue pour 2027

Les travaux devraient débuter en 2026 pour une mise en service espérée début 2027. Un chantier qui nécessitera la fermeture du cinéma fécampois durant quelques semaines.

Les travaux seront jumelés avec des travaux d'étanchéité de la toiture et du traitement de l'air présent sur le toit, à la charge de la mairie. Des travaux rendus nécessaires par la vétusté de la toiture qui date de la création du bâtiment dans les années 50. Le chantier ne perturbera l'activité des commerces situés au rez-de-chaussée du bâtiment.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Fécamp. Le cinéma Le Grand Large va s'agrandir avec une 5e salle
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple