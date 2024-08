Fécamp. FestiCiné : le plein de cinéma pour 4 euros

C'est le rendez-vous cinématographique de la fin de l'été. Noé Cinéma et la Ville de Fécamp organisent la 21e édition de FestiCiné au Grand Large du 21 au 27 août. Pendant une semaine, toutes les séances sont à 4 euros. Les spectateurs vont pouvoir découvrir 30 films dont douze avant-premières.

FestiCiné ce sont aussi des animations. Le festival débutera par un ciné-concert avec trois œuvres en muet qui ont marqué l'histoire du cinéma ("Voyage à travers l'impossible" de Georges Méliès en 1904, "La petite marchande d'allumettes" de Jean Renoir en 1928 et "La première nuit" de Georges Franju en 1958). La projection sera accompagnée par le musicien Christian Paboeuf. Compositeur, hautboïste, flûtiste et vibraphoniste, il s'est illustré dans la création musicale pour le théâtre et les ciné-concerts. Ce rendez-vous est programmé le mercredi 21 août à 21h.

Des rencontres

Cette année, deux rencontres sont prévues lors de ce FestiCiné. La première se déroulera jeudi 22 août à 20h15 avec le réalisateur Nicolas Bellenchombre. Il vient présenter son film "La sirène à barbe", tourné à Dieppe et qui sortira sur les grands écrans le 2 octobre prochain. La deuxième rencontre est programmée le lundi 26 août à 20h autour du film "L'histoire de Souleymane" de Boris Lojkine. Une œuvre qui a été présentée à Cannes dans la section Un certain regard. C'est la coscénariste du film, Delphine Agut, qui viendra en parler avec le public.

Le coup de cœur de Richard Patry

Parmi tous les films proposés lors de FestiCiné, les spectateurs pourront découvrir douze avant-premières ainsi que les grands succès du moment, dont "Un p'tit truc en plus" et le "Comte de Monte-Cristo". Pour Richard Patry, l'emblématique directeur du groupe Noé, c'est un film qui sort cette semaine sur les grands écrans qui a retenu son attention. C'est son coup de cœur. "C'est le meilleur film que j'ai vu depuis 10 ans et j'en vois 300 par an." Il s'agit du dernier Jacques Audiard, qui s'appelle "Emilia Perez". "Le film raconte l'histoire un peu banale d'une avocate qui aide un narco trafiquant à changer de vie. Il décide de devenir une femme. Quand je vous raconte le film comme ça, ça n'a pas l'air sexy. et en plus, c'est une comédie musicale. La moitié du film est chantée en espagnol. Et pourtant, c'est un film qui parle de tolérance, d'inclusion, de diversité, qui vous bouleverse. Tous les gens qui ont vu le film avec moi à Cannes étaient d'accord : c'était notre Palme d'or. Il l'a raté mais Jacques Audiard l'avait déjà eu, alors ce n'est pas trop grave. J'espère que le film va avoir un immense succès."

A noter un événement pendant ce FestiCiné : la projection du Napoléon d'Abel Gance le mardi 27 août. Ce biopic a été tourné en 1927, il fait presque 7h30. Il vient d'être restauré, avec une partition inédite signée Simon Cloquet-Lafollye et enregistrée par les musiciens des orchestres de Radio France.