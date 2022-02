"Les parapluies de Cherbourg" au 66e festival de Cannes

Depuis plusieurs années, le Festival de Cannes propose des versions restaurées des Palme d'Or, films devenus cultes. Après La Bataille du rail, de René Clément, Le Guépard, de Luchino Visconti, Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, et Le Tambour, de Volker Schlöndorff, place au film mythique de Jacques Demy, Les parapluies de Cherbourg. L'information a été révélée par un hebdomadaire d'information national et n'est pour le moment pas confirmée officiellement.

50 ans en 2013

Jacques Demy avait reçu la Palme d'Or en 1964. La comédie musicale, sortie en 1963, qui fait la part belle au port du Cotentin, fête cette année ses 50 ans, et cela n'a pas échappé à la municipalité. La société de tournage Biplan est missionnée pour récolter des témoignages de Cherbourgois qui ont assisté au film.

Ce projet est en cours, et a déjà donné lieu à un générique : la réplique "made in 2013" du film... Sans Catherine Deneuve !

En comparaison, voici la version originale du générique :