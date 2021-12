Le principe est simple : se rendre sur un lieu emblématique du tournage des Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, ou dans un endroit incontournable de la ville, avec son parapluie, bien sûr !

Une fois sur place, il n'y a plus qu'à se lâcher devant l'objectif de Baptiste Almodovar, le photographe cherbourgeois. "Le but est avant tout de s'amuser !" indique-t-il par exemple à Delphine et ses comparses, immortalisés ensemble le temps d'une photo :

Parapluies : les Cherbourgeois aux "Rendez-vous" ! Impossible de lire le son.

Certains habitants ont joué le jeu au maximum, participant à plusieurs "Rendez-vous Parapluies", toujours sous le soleil ! Cela a de quoi surprendre Xavier, venu d'Avignon sur les pas de Catherine Deneuve, l'actrice vedette du film :

Ainsi, pendant tout l'été, les mannequins amateurs se sont retrouvés successivement devant la Basilique Sainte-Trinité, la gare SNCF, l'hôpital Pasteur, le théâtre ou sur la plage verte. Les résultats sont à voir sur la page Facebook de la ville de Cherbourg. La meilleure pose sera affichée sur une bâche géante !