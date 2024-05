Circulation. La RN13 fermée dans le sens Caen-Cherbourg en raison "d'une enquête judiciaire"

La route est fermée sur la RN13. Depuis 13h ce lundi 13 mai, la circulation n'est plus possible à hauteur de Guéron, petite commune située en dessous de Bayeux. Dans le sens Caen-Cherbourg, Bison Futé indique que toutes les voies sont fermées entre les échangeurs 37 et 37.1. Une déviation est mise en place pour le moment afin de vous aider à rejoindre votre itinéraire.

Une opération de gendarmerie est en cours sur le secteur. Contactés, les militaires ne souhaitent pas en dire plus, précisant qu'il s'agit "d'une enquête judiciaire."

Cette fermeture temporaire et non annoncée en amont est censée durer jusqu'à environ 15h.