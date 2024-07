Le Havre. Francis Nachbar, de Fourniret au parquet du Havre

Francis Nachbar fait partie des magistrats médiatiques. Peut-être malgré lui. C'est l'affaire Fourniret qui l'a mis sur le devant de la scène. Il était procureur des Ardennes entre 2004, peu avant l'interpellation du couple Michel Fourniret et Monique Olivier, et 2008, peu après leur condamnation à la perpétuité. Lors du procès à Charleville-Mézières, il était l'avocat général. Quinze ans après, il a raconté son affaire Fourniret dans un livre, Ma rencontre avec le mal, sorti en octobre 2023.

Le Havre, un épanouissement

En juillet 2008, juste après le procès Fourniret, Francis Nachbar est nommé procureur du Havre. "Pour vous faire une confidence, c'était le poste le plus intéressant et le plus beau que j'ai eu dans ma carrière." Le magistrat a aimé l'activité pénale intense de la cité Océane liée à un grand port et ses trafics. "Je suis arrivé avec enthousiasme." Francis Nachbar s'est très rapidement acclimaté, appréciant les collaborations avec la sous-préfecture et la mairie du Havre. "On pouvait travailler ensemble. C'est surtout ça que j'ai retenu. Il y avait une vraie politique pénale, avec des résultats. J'ai travaillé avec les deux maires, Antoine Rufenacht et Edouard Philippe. C'était vraiment un travail de dentelle. On se réunissait tous les quinze jours, de manière très approfondie, quartier par quartier (presque immeuble par immeuble), pour prévenir la délinquance." Professionnellement, le magistrat s'est épanoui avec une équipe qu'il qualifie lui-même d'excellente.

Une ville hospitalière et sympathique

Si Francis Nachbar s'est plu au Havre, c'est grâce à son poste passionnant certes, mais aussi au charme de la ville. "Il faisait vraiment bon vivre au Havre. C'est vraiment un souvenir exceptionnel que j'en ai gardé." Le magistrat était content d'occuper une nouvelle fonction et de sortir de l'affaire Fourniret. Son arrivée était en quelque sorte une promotion, avec une prise de fonction sur un poste important. "Le Havre, c'est un tribunal hors hiérarchie, donc un tribunal important, dans une grande ville."

L'homme de justice n'avait pas d'a priori sur Le Havre. Loin des clichés, il s'est laissé emporter par la ville. "Dès le départ, en arrivant, contrairement peut-être à d'autres, moi et mon épouse, on a été séduits par cette architecture Perret, ce béton qui change de lumière au fil de la journée." Et ne lui dites pas que les Havrais ne sont pas accueillants ou qu'ils sont froids. "Les Havrais ont l'habitude d'un certain brassage, de mouvements de population, parce que c'est un port. Ils ont une nature très hospitalière et très sympathique. Dès le début on l'a ressenti et ça n'a jamais été démenti pendant sept ans."

Sept ans au service du Havre

Francis Nachbar est resté procureur du Havre de juillet 2008 à juillet 2015. Sept ans sur un même poste, c'est le maximum autorisé pour cette fonction. Son travail et sa vie au Havre lui convenaient tellement qu'il n'a pas cherché à se faire muter de la cité Océane. "Je m'y plaisais tellement que j'ai souhaité aller jusqu'au terme de mon poste." C'est donc avec un peu de regrets qu'il a quitté la Normandie pour Rennes, où il est resté pendant deux. Francis Nachbar a fini sa carrière en Guyane, à la cour d'appel de Cayenne. "C'est aussi un endroit que j'ai beaucoup apprécié. Ça a été une expérience particulière, intéressante mais pas facile."