Près du Havre. Francis Nachbar témoigne sur le dossier Fourniret : "J'ai été traumatisé par cette affaire"

L'affaire Fourniret a marqué pour jamais Francis Nachbar. Le magistrat a été procureur du Havre pendant sept ans, entre 2008 et 2015. Il a surtout été le magistrat en poste entre 2003 et 2008 à Charleville-Mézières lors de l'arrestation du couple Michel Fourniret et Monique Olivier, jusqu'à leur procès. Il en a sorti un livre Ma rencontre avec le mal. Francis Nachbar le dédicacera samedi 16 mars, à Montivilliers.

Une affaire traumatisante

Malgré ses 20 ans d'ancienneté, à l'époque, la rencontre avec le couple Fourniret-Olivier a profondément marqué Francis Nachbar. "Des affaires dramatiques, j'en ai connu un certain nombre. On s'endurcit mais une affaire comme celle-là, ça dépasse l'entendement. La cruauté, la perversité et l'inhumanité de ce couple. Et puis, il y a les familles des victimes dont j'étais très proche. Ces visages, ces douleurs, j'ai encore les images en tête. J'ai été traumatisé par cette affaire."

Pour faire parler Michel Fourniret, le magistrat s'est longuement entretenu avec le tueur en série, même de façon informelle, pour créer du lien. "Il y avait au fond de moi un profond dégoût. La manière qu'il avait de raconter les derniers instants d'une petite fille qu'il étouffait dans un sac plastique. Tout ça pour me tester. Il ne fallait pas montrer un sentiment de dégoût ou de colère, je serais passé pour un faible à ses yeux et il se serait refermé. Je me suis forcé à être faussement sympathique. J'ai fait semblant, pour le faire parler."

Des victimes non identifiées

L'affaire Fourniret n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Francis Nachbar estime qu'il y a encore entre quinze et vingt victimes à mettre à son actif. "Il me l'a dit. Quand il partait en chasse, c'est comme ça qu'il parlait, 'il était très rare que je revienne bredouille'. Et il partait deux fois par an."

En Normandie, la disparition de Lydie Logé, il y a plus de 30 ans non loin de Tinchebray, dans l'Orne, est imputée au tueur en série. Lundi 11 mars, Monique Olivier était d'ailleurs entendue par la police pour tenter de retrouver son corps. Une entrevue qui n'a rien donné. Elle sera réentendue en avril. "Je crains qu'elle ne va pas beaucoup aider la justice. Elle ne dira rien. Monique Olivier, c'est une coquille vide de toute émotion. C'est un bloc de glace. Vous pouvez discuter avec elle, vous n'y arriverez pas. En tout cas, moi je n'y suis pas arrivé."

Pratique. Francis Nachbar dédicace son livre "Ma rencontre avec le mal" samedi 16 mars, au Cultura de Montivilliers, de 9h à 18h.