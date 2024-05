Homme abattu à la synagogue de Rouen. "Le policier a fait usage de son arme dans les conditions permises" : le procureur fait le point

Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, confirme que deux enquêtes ont été ouvertes après qu'un homme a été abattu par la police à la synagogue de Rouen, vendredi 17 mai 2024. Il avait auparavant tenté de mettre le feu à l'édifice.

La première enquête concerne l'incendie volontaire en raison de la religion et les violences volontaires avec arme sur dépositaire de l'autorité publique et a été confiée à la Direction régionale de la police nationale.

L'autre, comme le veut la procédure, est ouverte pour homicide volontaire sur les circonstances du décès de l'individu et est confiée à l'inspection générale de la police nationale de Rennes. Le policier a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête. "Je viens de visionner les images de vidéosurveillance qui établissent, à mon sens, que le fonctionnaire de police a fait usage de son arme dans le cadre des conditions permises par le code de sécurité intérieure. Sa garde à vue sera donc levée dès la fin de son audition", précise le magistrat, même si l'enquête devra le confirmer.

Les faits

Le déroulé des faits a été confirmé par le procureur. Ce sont d'abord les pompiers qui ont été requis peu avant 7h pour un incendie à la synagogue. A l'arrivée des pompiers et de la police, l'individu suspect se trouve sur le toit de la synagogue et porte d'une main une barre de fer et dans l'autre un couteau. "Celui-ci jette en direction des forces de l'ordre la barre de fer puis saute du toit et se dirige en courant vers un policier en le menaçant du couteau qu'il porte", précise Frédéric Teillet.

Le policier recule, lance des sommations, mais en vain. "Le fonctionnaire de police menacé fait usage de son arme à cinq reprises, touchant l'individu quatre fois. L'individu est décédé."

L'identité de l'auteur à confirmer

"L'identité de l'auteur est établie mais par une seule carte de réseau de transport de Rouen. Des investigations sont en cours pour sa vérification", assure le procureur, qui n'en dit pas plus sur le profil du suspect ou ses motivations éventuelles.

L'AFP, qui cite une source proche de dossier, indique malgré tout que le suspect était visé par une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis moins d'un an. Elle n'a pas pu être exécutée car il avait engagé un recours devant le tribunal administratif.