Pari gagné pour "Les Parapluies de Cherbourg" !

C'était un pari un peu fou : financer la numérisation des "Parapluies de Cherbourg", le film culte de Jacques Demy, par les internautes. Un pari lancé par la société de production Ciné-Tamaris, créée par la famille du réalisateur, ses enfants mais aussi Agnès Varda, sa femme.

Pour cela, Ciné-Tamaris a choisi la plateforme de dons en ligne, kisskissbankbank, un site de "crowdfunding", soit "financement par la foule". Le créateur du projet se donne un objectif à atteindre en un temps donné. Si les dons sont à la hauteur au terme de la récolte, il touche l'argent.

28.500 euros déjà collectés

Lancée le 1er mars, l'objectif de collecte au profit des Parapluies a été atteint 20 jours avant la date de fin. Aujourd'hui, la société de production a déjà récolté 28.500 euros, au lieu des 25.000 initialement demandés. Des dons qui permettront de numériser le film de Jacques Demy, et même plus. "Si nous dépassions les 25.000 euros, nous savions qu'il était possible de faire un retour sur négatif, explique Rosalie Varda, c'est à dire de restaurer les bandes argentiques et de les conserver 200 à 300 ans !".

La fille d'Agnès Varda, fille adoptive de Jacques Demy, ne s'attendait pas à une telle réponse des internautes. "Je ne pensais pas atteindre l'objectif de la collecte si vite, et surtout nous ne nous attendions pas à tout ces messages, si personnels, si touchants".

"On grandit avec Les Parapluies"

Les 600 internautes qui ont fait un don ont en effet la possibilité de déposer un commentaire. "Nous nous sommes aperçus que les films de Jacques Demy font partie des familles ! On voit ce film à 10 ans puis on le revoit à 25, 50 ans... Certains ont grandit avec Les Parapluies !" analyse Rosalie Varda.

D'autres, bien plus jeunes, sont aussi séduits par la Palme d'Or de 1964. "Nous avons eu un message d'une petite fille de 11 ans ! Elle a vu ce film avec sa maman et ne souhaite pas qu'il disparaisse. C'est une très belle aventure".

"Les Parapluies de Cherbourg" sera projeté au festival de Cannes en 2013, 50 ans après sa sortie en salle.

Ecoutez Rosalie Varda-Demy, responsable de Ciné-Tamaris :