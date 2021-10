Standing ovation pour les Parapluies à Cannes

Une fois n'est pas coutume, la pluie s'est invitée sur la Croisette de Cannes, depuis son ouverture mercredi 15 mai. Un clin d'oeil de la météo bienvenu pour souligner le retour des Parapluies de Cherbourg sur le tapis rouge, 49 ans après que son réalisateur, Jacques Demy, a reçu la Palme d'Or.

Agnès Varda, Michel Legrand, Anne Vernon...

Jeudi 16 mai, les proches de Jacques Demy - Agnès Varda, sa compagne, Mathieu et Rosalie ses enfants, Michel Legrand, compositeur inoubliable et Anne Vernon, l'une des vedettes des Parapluies - étaient sur les marches du palais des festivals.

"La salle du Soixantième était pleine ! Il y avait un peu de nostalgie et en même temps, c'est formidable de revenir, 50 ans après le tournage, la boucle est bouclée" indiquait ce matin Rosalie Varda. La société Ciné-Tamaris, propriétaire du film, a bataillé pour obtenir les financements de restauration des Parapluies. 49.000 euros ont notamment été versés par les internautes.

Un vrai effet de salle

"On restaure le son, les images, on leur redonne leur intensité, leur couleur, on nettoie les poussières... Et puis tout à coup on est dans la salle de cinéma, le générique débute et on se laisse emporter par la musique et par cette histoire, moderne", continue Rosalie. Parmi les spectateurs, l'acteur hollywoodien, membre du jury, Christopher Waltz. "On a senti une vraie tendresse dans cette salle. Certaines personnes découvraient les Parapluies pour la première fois. Il y a même eu une standing ovation, c'est formidable".

Les Cherbourgeois qui n'ont pas eu l'occasion de voir le film pourront le découvrir dès le 15 juin, lors de l'inauguration des festivités autour du 50e anniversaire. Des visites guidées seront aussi organisées pour revivre les scènes tournées dans l'ancienne station essence, la boutique, la gare de Cherbourg...

BONUS AUDIO : écoutez notre interview avec Rosalie Varda, au lendemain de la projection à Cannes