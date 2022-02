A midi, le sport s’invite au menu

Les salles de sport de l’agglomération attirent en grande majorité les femmes, qui se précipitent dès la pause sonnée. "Cela permet d’évacuer ses soucis, de faire une réelle coupure sans pour autant laisser tomber ses responsabilités familiales", témoigne Marie Lepenhuizic, 33 ans, qui fréquente la salle caennaise Femmes en forme, deux fois par semaine. Sauf le mercredi. Les sportives du midi désertent souvent ce jour précis, pour s’occuper de leurs enfants.

"Du sport, en douceur"

Du côté d’Hérouville, le complexe familial Fleming a multiplié son offre face à une clientèle de plus en plus nombreuse à consacrer ce créneau à l’entretien physique. "La clientèle de bureau fait une trentaine de minutes de "cardio", en courant sur un tapis ou en faisant du vélo d’intérieur. Une option à la fois rapide et efficace, qui laisse le temps pour se doucher et manger avant la deuxième partie de journée", résume Geneviève De Gage, qui gère depuis 35 ans l’établissement.

Les hommes, eux, privilégient les sports plus physiques. L’Espace 3 raquettes d’Hérouville affiche complet entre 12 et 14 h et il faut réserver une bonne semaine à l’avance pour disposer d’un créneau libre. "Mes soirs de semaine sont pris par des sorties culturelles et des dîners entre amis. Alors le midi, c’est l’idéal", explique Luc Lassalle, amateur de squash de 55 ans. Mais pour le médecin du sport Philippe Richard, cette pratique du midi n’a pas que des avantages. “Il est important de ne pas se précipiter, ni pour l’activité ni pour le déjeuner. Le sport le midi, oui, mais en douceur. Course sur tapis, étirements ou vélo sont plus recommandables que squash ou footing. Et il est essentiel de se garder du temps pour récupérer..."

Pourtant, côté footing, ils sont des dizaines de coureurs, même en hiver, à braver le froid autour de la Prairie caennaise. C’est vrai qu’elle offre à cette heure le meilleur ensoleillement. Mais c’est là loin d’être la raison principale qui pousse ces sportifs à choisir la pause méridienne pour faire de longues foulées. Pour la plupart d’entre eux, le créneau n’est pas un choix. C’est un pis-aller.

"On évacue nos soucis"

Les piscines de l’agglomération ne manquent pas non plus de fréquentation à ce moment de la journée. Au stade nautique de Caen, le parking ne suffit plus pour accueillir les "nageurs du bureau". A l’entrée, les vélos s’amoncellent et le V’éol est très sollicité.

Philippe, officier de Police, s’y rend presque tous les midis : "L’été, on peut choisir l’heure que l’on veut pour faire du sport, mais on ne sait jamais à quelle heure on va sortir du travail... Le midi, c’est possible toute l’année !"

Les étudiants, eux, ont leur propre piscine à l’université et sont nombreux à bénéficier d’une palette d’activités. Remise en forme, golf ou plongée sous-marine en font partie. Les amateurs les plus chevronnés y trouvent un moyen d’épargner leur soirée, généralement consacrée aux études ou aux sorties.

Repères :

- Nutrition Prendre un petit-déjeuner composé de laitage, céréales et protéines est conseillé, comme manger une barre de céréales, un fruit une heure avant l’activité.

- Quel sport ? A chacun sa discipline du midi : la natation est très prisée, comme les nombreuses salles de sport. D’autres optent pour des sports de raquette ou du yoga.

- Santé La médecine du sport recommande des activités physiques légères, comme le vélo ou les pilates. Le sport du midi ne doit pas empêcher de manger, ni de récupérer.

- En salle Les adeptes du sport d’intérieur disposent à Caen d’une dizaine de salles équipées. Elles offrent à la fois une liberté et un encadrement.