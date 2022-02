Accessibilité handicapés : Rouen 28e au classement des villes-préfectures

C'est la quatrième édition du baromètre de l'accessibilité publiée par l'APF. Pour l'élaborer des questionnaires ont été envoyés aux délégations départementales APF et aux municipalités des 96 chefs-lieux départementaux. Les résultats s'améliorent. "La moyenne nationale prend 1 point supplémentaire, passant de 12 en 2011 à 13,2 sur 20 en 2012." Elle n'était que de De 10,6 sur 20 en 2009.

Rouen a gagné quelques points en 2012. La capitale haut-normande, qui avait obtenu 12,6 en 2011, a atteint 14,2 sur 20. Elle se situe désormais à la 28e place sur 96 au classement générals. Dans le détail, Rouen n'a obtenu que 10 sur 21 dans la catégorie "cadre de vie adapté", 13 sur 21 pour celle "des équipements municipaux accessibles" mais 21 sur 21 pour sa politique locale volontariste.

Rouen est placée ex-aequo avec Blois, Agen, Châlons-en-Champagne, Bar-le-Duc, Chambéry et Melun. Les meilleures élèves sont Grenoble avec une note de 18,4 sur 20. Nantes et Belfort sont deuxièmes ex-aequo avec 17,4 sur 20. Caen est quatrième avec 17,2 sur 20. Lille et Lyon sont cinquièmes avec 16,5/20.