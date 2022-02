Basket : Mondeville retrouve le sourire contre Nantes

Menées pendant trente-deux minutes mais jamais décrochées, les Mondevillaises se sont battues comme rarement elles l'avaient fait cette saison en Ligue féminine pour obtenir une victoire capitale. "C'était un match dur qu'on a gagné avec les tripes, se réjouit Hervé Coudray. J'ai aimé la façon dont l'équipe a joué collectivement, offensivement, ce match-là." Quasiment absentes des débats trois jours plus tôt à Prague, Mima Coulibaly et Laeititia Kamba (25 points et 23 rebonds à elles deux), ont dominé la raquette face à Nantes.

Suspense en veux-tu, en voilà...

Transparente en République Tchèque, Amanda Lassiter a inscrit 18 points, dont le panier décisif en fin de match. "Comme quoi, le basket est une affaire de confiance. Ca se joue à peu de choses", constate l'entraîneur mondevillais. Difficile de dire le contraire après ce Mondeville – Nantes au suspense intenable. Longtemps derrière, l'USOM est toujours restée à porté de tir de son adversaire. En première mi-temps, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre plus de quatre longueurs d'avance. Le score de parité en était assez logique (31-31, 20').

Il a fallu attendre la dernière période pour qu'un léger écart se creuse. Nantes afficha un pécule de sept points (56-63, 37') qui semblait l'orienter vers la victoire. C'était sans compter la défense tout terrain adoptée avec réussite par les Mondevillaises ni les tirs rentrés au bon moment.

L'USOM fut devant pendant vingt-neuf secondes en deuxième mi-temps. Suffisant pour prendre deux points au classement. "C'était beaucoup mieux que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent, se félicite Hervé Coudray. L'avantage, c'est que cette victoire n'arrive pas au plus mauvais moment. On va pouvoir travailler avec beaucoup plus de sérénité." Après un déplacement à Calais (L2) samedi 16 février en Coupe de France, Mondeville aura deux semaines d'entraînement. L'élimination d'Euroligue a au moins eu cet avantage…