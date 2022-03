Caen. Basket (LFB) : Mondeville toujours en vie, bat Villeneuve-d'Ascq à domicile

Le match.

C'est dans une salle comble que l'USO Mondeville (Calvados) recevait Villeneuve-d'Ascq, mardi 30 avril 2019, pour l'avant-dernière journée des play-downs. Les Calvadosiennes ne se sont jamais imposées cette saison face à Villeneuve-d'Ascq. Les joueuses du Nord ont déjà acquis leur maintien. Ce soir le scénario est bien différent. Les deux équipes mettent beaucoup d'intensité d'entrée de jeu, se rendant coup pour coup avec un léger avantage pour les Mondevillaises.

Les locales mènent de trois points après sept minutes de jeu (14-11, 7'). Villeneuve réduit l'écart dans les dernières secondes de ce premier quart-temps (16-15, 10'). Au retour sur le parquet, les joueuses du Nord reprennent l'avantage après deux minutes de jeu (16-18, 12'). Les Mondevillaises se précipitent et manquent d'adresse au tir. Défensivement bien en place, elles empêchent toutefois Villeneuve de scorer. De nouveau en tête, Mondeville creuse l'écart et reste très actif en défense (30-20, 18'). Shona Thorburn et kim Gaucher en réussite offensivement compte déjà onze points à leur actif à la mi-temps (40-25,20').

Kim Gaucher à la réalisation inscrit 13 points dans la rencontre face à Villeneuve-d'Ascq. - Marina Olivier

Après avoir déroulé, Mondeville se fait peur.

La reprise est délicate pour les deux équipes, beaucoup de pertes de balle côté normand. Plus six côté Villeneuve avant de voir Kristen Mann ouvrir la marque au retour des vestiaires (42-31, 23'). Villeneuve-d'Ascq parvient à réduire l'écart mais Mondeville, bien qu'en difficulté dans les transmissions, conserve son avantage à l'issue du troisième quart (52-43, 30').

Il reste dix minutes aux filles de Romain L'Hermitte pour venir à bout des joueuses du Nord. Mondeville se complique la tâche et voit Villeneuve revenir à moins quatre, après trois minutes de jeu (52-48, 33'). Seule Shona Thorburn poursuit son festival, elle inscrit 11 points dans cette deuxième mi-temps et permet à Mondeville de mener à deux minutes de la fin du match (61-48, 38'). Les Calvadosiennes, l'emportent face à Villeneuve-d'Ascq (65-55, 40'). L'USO Mondeville ne pouvait pas rêver mieux qu'une victoire dans une salle pleine pour son dernier match à domicile de la saison.

Shona Thorburn inscrit 22 points et termine MVP, mardi 30 avril 2019 face à Villeneuve-d'Ascq. - Marina Olivier

La réaction.

Romain L'Hermitte (entraîneur USO Mondeville) : "Il faut se souvenir qu'au départ de ces play-downs on avait deux points d'écart avec Nantes et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire ce match du maintien contre elles jeudi. On est prêt à aller jouer là-bas. Ce soir, ce qui a fait notre force c'est notre défense. On se donne beaucoup plus de chance de gagner en étant bien en place défensivement. On a fait preuve d'agressivité face à Villeneuve-d'Ascq".

La fiche technique.

Mondeville 65-55 Villeneuve-d'Ascq.

(16/15, 24/10, 12/18, 13/12)

A.Tadic 4, V.Gomis, S.Thorburn 22, K.Gaucher 13, M.Djekoundade 2, A.Kone 4, L.Bussiere, E.Guennoc 2, K.Mann 11, C.Hurt 7. Entr : R.L'Hermitte.

M.Mendy 6, V.Bremont 2, Jakovljevic 1, J.Gomis 6, SY.Diop 18, L.Kamba 3, L.Berkani, C.Diallo 9, S.Evans 6, R.Bar 3. Entr : L.Drljaca.

Le prochain rendez-vous.

Mondeville se déplacera jeudi 2 mai 2019 à Nantes, pour l'ultime combat du maintien. Mondeville n'a pas d'autre choix que de gagner ce match pour espérer se maintenir. Romain L'Hermitte "ça sera une finale, il faut que l'on joue notre basket et que l'on soit bien en place défensivement. Il n'y a pas de favoris".

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB) : Mondeville battu sur le fil face à Lyon

Basket (LFB) : Mondeville subit la loi du plus fort contre Bourges