Caen. Basket (LFB): Mondeville bat le Hainaut et se rapproche du maintien

Mondeville se rendait dans le Nord, ce samedi 27 avril 2019, pour y affronter le Hainaut Basket. Au match aller de la phase des Play-Downs, les Calvadosiennes avaient pris le dessus sur les Nordistes en s'imposant à domicile 73 à 58. Ce soir, les filles de Romain L'Hermitte ont reproduit l'exploit. L'entame de match laisse le suspense à son apogée, les deux équipes se rendent coup pour coup et terminent le premier quart à égalité de point (20-20, 10'). Les Mondevillaises parviennent à prendre l'avantage sur leur adversaire du jour dans le deuxième quart. Kim Gaucher très adroite permet à Mondeville de mener de quatre points à la pause (33-37, 20').

Le match en main

Au retour des vestiaires, les filles de Romain L'Hermitte poursuivent sur la dynamique de deuxième quart et ne laissent que très peu d'espace aux joueuses du Hainaut. Bien en place défensivement, Mondeville ne prend que huit points dans le troisième quart (41-54, 30'). Le dernier quart est à l'avantage du Hainaut, mais il est trop tard pour les Nordistes. Mondeville l'emporte 69 à 75 à l'issue de la rencontre. C'est une belle opération pour les Normandes car dans le même temps Nantes a été battu à Villeneuve d'Ascq 57 à 51. L'USO Mondeville rattrape donc son retard et passe devant Nantes au goal-average.

Kim Gaucher a inscrit 17 points et finit meilleure scoreuse face au Hainaut ce samedi 27 avril 2019. - Marina Olivier

La réaction

Romain L'Hermitte (entraîneur Mondeville) : " On est passé devant Nantes aujourd'hui, mais ça ne sert à rien de regarder le classement. Il faut quand même gagner un match de plus que Nantes. La seule chose qui est dans ma tête c'est d'être devant elle à la fin. On est toujours en vie. On va se concentrer sur Villeneuve car tous les matchs sont importants. J'espère que le public va répondre présent pour le prochain match pour nous pousser. Défensivement aujourd'hui en début de match on n'a pas été suffisamment rigoureux. Mais à partir du deuxième quart tout le collectif s'y est mis, on défendait à cinq et on attaquait à cinq. Nous les avons un peu écœurés comme ils nous ont écœurés en saison régulière. "

La fiche technique.

Hainaut 69 – 75 Mondeville

(20/20, 13/17, 8/17, 28/21)

Hainaut Basket : L.Marie 10, M.Plust, P.Akonga Nsimbo 16, L.Garcia Salinero 17, H.Limouzin 7, A.Bruner 11, B.Zempare 8. Entr : F.Fernandes.

Mondeville : MO.Djekoundade 2, K.Gaucher 17, SL.Thorburn 10, C.Hurt 13, A.Kone 8, A.Tadic 8, A.Guennoc 2, L.Bussiere 2, KC.Mann 13, V.Gomis. Entr : R.L'Hermitte.

Le prochain rendez-vous.

Mardi 30 avril 2019, Mondeville recevra Villeneuve D'Ascq à la Halle Bérégovoy. Il s'agit du dernier match à domicile des Play-Downs avant le rendez-vous à Nantes. Au match aller de cette phase pour le maintien, les Calvadosiennes s'étaient inclinées 68 à 51. Elles auront à cœur de prendre leur revanche.

