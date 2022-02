Caen. Basket (LFB) : l'USO Mondeville s'impose face à Nantes en play-downs

Pour la troisième journée des playdowns, l'USO Mondeville (Calvados) était opposée à Nantes-Rezé mardi 23 avril 2019, sur son parquet de la halle Bérégovoy. Lors de la phase régulière, les deux équipes s'étaient partagées les victoires (64-65 et 55-76), les Calvadosiennes l'emportant toutefois au goal-average. En cette fin avril, la rencontre a une toute autre importance car il s'agit de se maintenir en Ligue Féminine.

Dans une salle presque comble, la tension est palpable. Le premier quart est à l'avantage des Nantaises (18-22,10'). Les deux équipes sont bien en place défensivement, mais il faut plus de temps aux Calvadosiennes pour trouver le chemin du panier. Suarez et Michaud sont, quant à elles, plus adroites, notamment à trois points. Il ne faut pas longtemps dans le deuxième quart aux filles de Romain Lhermitte pour revenir au score. Ana Tadic, sur un trois points, permet aux Normandes de prendre l'avantage (26-25,11'45). Les deux équipes se rendent coup pour coup. Finalement, Kristen Mann ajoute un tir à longue distance et permet à l'USOM de mener de deux points à la pause (44-42,20').

La jeune et rapide Vaciana Gomis a largement contribué à la victoire de Mondeville ce 23 avril 2019 face à Nantes. - Marina Olivier

Le public pousse... et ça passe !

Haletant c'est l'adjectif qui qualifie ce troisième quart. Tantôt Nantes prend l'avantage, tantôt Mondeville. Aucune des deux équipes ne parvient à creuser l'écart. Les Calvadosiennes, à plusieurs reprises, parviennent à mettre les Nantaises en défaut offensivement, provoquant la violation des 24 secondes. À trois minutes de la fin du troisième quart, les locales mènent de huit points. La jeunesse fait son show, à l'instar de Vaciana Gomis qui, après une récupération de balle, score à son tour, suivie d'un trois points d'Ana Tadic puis d'Assitan Kiné (64-56,30').

Le dernier quart s'avère tout aussi poignant. La Halle Bérégovoy s'enflamme et pousse les Mondevillaises à accroître leur avantage (76-60, 35'). C'est tout un public qui marche sur l'eau. Mondeville l'emporte sur une dernière réalisation de Vaciana Gomis (80-68, 40'). Kristen Mann est sacrée MVP du match et Ana Tadic meilleure scoreuse. Outre ces performances individuelles, c'est un collectif qui a brillé.

Ana Tadic, meilleure scoreuse face à Nantes ce 23 avril 2019 inscrit 14 points. - Marina Olivier

Le prochain rendez-vous

Pour son prochain match des play-downs, l'USO Mondeville se déplacera au Hainaut Basket le samedi 27 avril 2019. Équipe fraichement battue il y a dix jours à domicile (73 à 58) dans le match 1 de la course au maintien. Les Nordistes devraient donc accueillir les Normandes avec un esprit légèrement revanchard.

La réaction

Romain L'Hermitte (entraîneur de Mondeville): "On est satisfait sur l'ensemble du match. Maintenant, je suis honnête, il n'y a pas la satisfaction d'une victoire, car ce qu'il faut, c'est arriver au bout et décrocher ce maintien. En fait, on est content d'être en vie, c'est juste ça. Tant que Nantes gagne, il faut que l'on gagne. Il faut s'accrocher, aller gagner là-bas ça va encore être une autre paire de manches."

La fiche



Mondeville 80-68 Nantes (18-22 / 26-20 / 20-14 / 16-12)

Mondeville : A.Tadic 14, V.Gomis 6, S.Thorburn 12, K.Gaucher 8, M.Djekoundade 6, A.Kone 10, L.Bussiere, E.Guennoc, K.Mann 12, C.Hurt 12. Entr : R.Lhermitte.

Nantes : R.Hollivay 9, A.Suarez Utrero 13, A.Michaud 9, C.Lenglet, M.Djaldi Tabdi 8, J.Forestier, S.Wallace 21, N.Fofana 5, EOuattara, L.Dufon 3. Entr : A.Taunais.

La joie de Mondeville, vainqueur sur Nantes ce mardi 23 avril 2019 (Anniversaire Assitan Koné par la même occasion!) - Marina Olivier

