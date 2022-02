Caen. Basket (LFB): Mondeville reste en vie après sa victoire sur le Hainaut

Le match.

Mondeville recevait le Hainaut Basket sur son parquet de la Halle Bérégovoy ce mercredi 17 avril 2019. Il s'agit là de la première rencontre de la phase des play-downs. L'objectif étant pour les deux équipes, le maintien en Ligue Féminine. Les deux équipes sont un peu crispées en ce début de match. Lors de la saison régulière, Mondeville avait pris beaucoup de points et s'était incliné sur les deux rencontres (65-85 et 76-62). Ce mercredi 17 avril 2019, les Calvadosiennes serrent les rangs en défense dans ce premier quart-temps. En attaque, c'est Assitan Koné, adroite à trois points, qui se charge d'alimenter la marque (14-15, 10'). Le jeu s'emballe quelque peu à l'entame du deuxième quart, mais le suspense reste entier malgré la bonne activité des locales. Mondeville fait toutefois parler son agressivité pour créer un léger écart (28-23). À la mi-temps, l'USOM mène logiquement à la marque (34-27, 20'). En panne d'adresse face à l'intensité défensive de son adversaire, le Hainaut Basket est à la peine.

Avec envie et caractère

La tendance dessinée dans le deuxième quart-temps fait mieux que se vérifier au retour des vestiaires. Mondeville, sans la moindre timidité, prend totalement le match en main dans le sillage d'une Kristen Mann intenable. L'Américaine n'aime rien tant que ces matchs au couteau et inscrit 19 points dans le match (52-44, 30'). Dans le dernier quart, les locales accélèrent encore la cadence et ne laissent aucune chance aux joueuses du Nord pour revenir dans la partie. Ana Tadic, en confiance, contribue largement à cette victoire collective en inscrivant 15 points (73-58, 40').

Ana Tadic a inscrit 15 points face au Hainaut ce mercredi 17 avril 2019. - Marina Olivier

La réaction.

Ana Tadic (pivot Mondeville): "On a fait un bon match, on est contente de nous. On a bien joué ensemble et respecté les consignes. On reste concentré pour la suite. On est certes contentes mais on passe vite à autre chose, car il nous reste cinq matchs pour se sauver."

La fiche technique.

Mondeville 73-58 Hainaut Basket

(14-15 / 20-12 / 18-17 / 21-14)

Mondeville : M.Djekoundade 6, K.Gaucher 6, S.Thorburn 11, A.Kone 12, K.Mann 19, C.Hurt 4, A.Tadic 15, E.Guennoc, L.Bussiere, V.Gomis. Entr : R.Lhermitte.

Hainaut : P.Akonga Nsimbo 14, L.Garcia Salinero 7, H.Limouzin 7, A.Bruner 12, B.Zempare 7, L.Marie, M.Plust 11, J.Fouasseau, S.Koita, B.Elias. Entr : F.Fernandes.

Le prochain rendez-vous.

Samedi 20 avril 2019, Mondeville se déplacera à Villeneuve d'Ascq pour disputer la deuxième rencontre des play-downs. Les Nordistes se sont inclinées face à Nantes ce mercredi 17 avril et auront donc le couteau entre les dents. "Le prochain match contre Villeneuve sera compliqué car elles auront soif de revanche après leur défaite contre Nantes donc on reste concentré" prévient Ana Tadic.

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB) : Mondeville battu sur le fil face à Lyon

Basket (LFB) : Mondeville s'incline lourdement devant le Hainaut

Basket (LFB) : Mondeville subit la loi du plus fort contre Bourges

Basket (LFB) : Mondeville n'était (encore) pas si loin contre Landerneau

Basket (LFB). Même son de cloche pour Mondeville face au Hainaut