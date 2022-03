Souris d’agneau... à l’orange !

Souris d’agneau laquées à l’orange pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : de 45 min à 1h



4 souris d’agneau

3 oranges (pour le jus)

Les zestes d’une orange

4 cuillères à soupe de miel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de graines de cumin

Sel et poivre du moulin



Dans une cocotte, faites dorer les souris d’agneau à l’huile d’olive.

Ajoutez le miel, enrobez bien les morceaux afin de les faire caraméliser sur toutes leurs faces. Assaisonnez, ajoutez le cumin, le jus et les zestes d’orange.

Couvrez la cocotte, laissez cuire 45 minutes à une heure sur feu moyen en les arrosant régulièrement pour les faire laquer.

Servez avec une semoule aux raisins.

Pour épater vos amis, servez cette recette dans un tajine, effet dépaysant garanti. Une variante à cette recette toute simple et délicieuse : remplacez l’orange par du citron et le cumin par du gingembre.

Avec quel vin l’accorder ?

La chair de la souris appelle des tannins légers.

Un vin rouge frais et fruité comme un Mâcon ou un peu plus charnu et rond comme une Syrah jeune sublimeront les parfums de la souris d’agneau.

Avec l’orange, on peut aussi oser le mariage avec un blanc moelleux.



