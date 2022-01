Le coach rouge et bleu, Patrice Garande, enregistre les retours dans son groupe de Jean-Jacques Pierre et Alexandre Cuvillier pour ce match. De leur côté, les Nîmois restent sur trois victoires de suite et sont revenus à 3 petits points des Caennais au classement. Alors à quoi faudra-t-il s’attendre ce soir sur le pré vert de d'Ornano ? La réponse de l’attaquant Mathieu Duhamel...

Caen-Nîmes, un match de la 23e journée de Ligue 2 à suivre en direct ce soir sur Tendance Ouest à partir de 20h...