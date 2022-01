Deux nouveaux noms du Festival Beauregard 2013 annoncés cette semaine

Jeudi 24 Janvier non seulement deux nouveaux noms seront dévoilés dans la programmation du Festival Beauregard 2013 mais sachez aussi que Jeudi soir à minuit l'offre du pass 3 jours à 85€ ne sera plus disponible.



Mathieu Chedid alias M est annoncé pour le Vendredi 5 Juillet tandis que Fakear jouera le Dimanche 7 Juillet. Qui seront les deux prochains noms annoncés? Réponse Jeudi 24 Janvier.

On apprend également que dès le 25 janvier, les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours du festival beauregard 2013 sont mis en vente aux tarifs respectifs de 42€, 70€ et 95€.



Plus d'informations sur : festivalbeauregard.com