Hérouville-Saint-Clair. David Guetta, SCH, Bring Me the Horizon… les horaires du festival Beauregard sont connus

Les horaires des 41 concerts programmés du 3 au 7 juillet à Beauregard sont désormais connus. Le jour du Day Before, mercredi 3 juillet, Maddy Street lancera les festivités à 18h avant les arrivées de Zara Larsson à 19h45 et David Guetta à 22h. Le lendemain, le rappeur Josman sera sur la scène John à 18h50. Quant à SCH et au groupe Bring Me the Horizon, ils se produiront respectivement à 21h et 22h05.

Vendredi 5 juillet, le concert de Niska est programmé à 19h sur la scène Beauregard. Bigflo et Oli joueront également sur cette scène, à 21h10. Le dernier concert de la soirée, celui de Purple Disco Machine, aura lieu à 01h55. Le lendemain, Véronique Sanson et le rappeur Zola passeront respectivement à 19h et 21h10.

Enfin, dimanche 7 juillet, Luidji sera sur la scène John à 20h10 et Calogero sur la scène Beauregard dès 21h15. Le festival se terminera par le concert de Massive Attack, à 23h30. Tous les horaires et tous les artistes sont à retrouver sur le site internet de Beauregard.