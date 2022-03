Caen la Mer fête ses 20 ans

Je souhaite que nous organisions un grand colloque à l'automne prochain pour échanger sur le devenir de cette grande agglomération caennaise.”



1 400 logements par an

Philippe Duron a également l’intention, pendant cette nouvelle année, de continuer à oeuvrer, malgré la perte de la taxe professionnelle, pour concrétiser de nombreux dossiers : la restructuration du stade nautique, le renforcement des transports en commun mais aussi l’emploi et l’habitat. L’objectif, sur la période 2010-2016, est de construire 1 400 logements par an pour lutter notamment contre la baisse du nombre d’habitants dans les grandes villes bas-normandes. “Les Villes de Caen et d’Hérouville Saint-Clair ont perdu des habitants ces dernières années. Il nous faut inverser la tendance, et pour cela, nous misons sur l’action fonctière, sur notre programme local de l’habitat et sur le lancement d’opérations.”



