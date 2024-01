Caen. Le maire se déplace dans les quartiers pour présenter ses vœux

C'est une tradition à la nouvelle année : les cérémonies de vœux. L'occasion d'évoquer les futurs projets de l'année qui débute. Le maire de Caen, Joël Bruneau a commencé sa tournée des quartiers par le Chemin Vert mardi 9 janvier et ça se poursuit tout le mois de janvier. Ce mercredi 10 janvier, les habitants des quartiers Hastings, Haie-Vigné et Saint-Ouen peuvent se rendre à la maison de quartier centre. Le lendemain c'est à la maison de quartier Sainte Thérèse. Suivent ensuite les cérémonies dans les quartiers Calvaire-Saint-Pierre (12 janvier) Folie-Couvrechef (16 janvier) Grâce de Dieu (17 janvier) Pierre Heuzé (18 janvier). Les habitants de la Presqu'île, Saint-Jean-Eudes, Calmette, et Saint Gilles sont invités aux vœux vendredi 19 janvier. Pour ceux de Saint Paul, la Maladrerie, et Saint Gabriel ce sera mercredi 24 janvier. Vendredi 26 janvier, ce sera à la Mairie pour les habitants du centre-ville. Mardi 30 janvier, le rendez-vous est donné aux habitants des quartiers Venoix et Beaulieu. Ça se termine à la Guérinière mercredi 31 janvier.