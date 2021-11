Caen. Six personnalités caennaises vous souhaitent une bonne année 2017

Finie 2016, place à 2017. Six Caennais (Calvados), vous souhaitent une bonne année 2017. Les attentes sont nombreuses... et c'est bien normal.

Nicole Gourmelon, directeur général du Crédit agricole Normandie

"Le premier voeu que je formule pour 2017, c'est la confiance. Elle génère des initiatives, libère de l'énergie, garantit de l'investissement et de la consommation. Elle est à la source de toute bonne dynamique. Elle encourage l'innovation aussi, et permet donc de rentrer dans un cercle vertueux. Pour le monde de l'entreprise, je souhaite de la compétitivité et de l'adaptabilité, dans un contexte international complexe. Et sur le plan humain, la santé pour tous, mais aussi la paix. La paix permet à chacun de donner sa pleine dimension et garantit le vivre ensemble. Elle génère de l'ouverture et de la curiosité."

Joël Bruneau, maire de Caen

"Il faut continuer à reprendre la création du marché de l'emploi. C'est la priorité. Il faut inverser la courbe du chômage. Le tout, dans un climat le plus apaisé possible. Il faut espérer qu'il n'y ait pas d'autres attentats en France. Dans un cadre plus local, nous allons entrer dans une période très électorale, avec en ligne de mire l'élection présidentielle au mois de mai. Il ne faut pas que cela mette en danger la communauté urbaine de Caen la mer qui va voir le jour à partir du 1er janvier. Il faut continuer à travailler tous ensemble dans l'intérêt général de nos concitoyens."

Jordan Adéoti, joueur du Stade Malherbe Caen

"C'est classique mais c'est vrai que c'est l'essentiel : je souhaite à tout le monde une bonne santé, et notamment à tous mes coéquipiers car c'est essentiel pour que notre groupe vive une belle année. Santé donc pour tous, sans oublier le soutien des proches qui sont toujours un refuge précieux. Et puis sur le plan footballistique, je souhaite à tous les supporters une bonne année, avec beaucoup de victoires au stade Michel d'Ornano comme lors de notre dernier match de 2016 à domicile contre Metz (3-0). Et j'aimerais bien qu'à Malherbe, nous fassions cette saison un très beau parcours en Coupe de France."

KB Sharp, capitaine de l'USO Mondeville

"Mon premier souhait pour 2017 se tient dans une pensée à tous ceux qui souffrent dans le monde. Il faut que les guerres cessent. Le monde est grave et ça me rend triste. Il n'a qu'à voir récemment ce qui se passe en Syrie, en Allemagne ou en Turquie. De la paix pour 2017 ! D'un point de vue plus auto-centré, pour notre équipe de basket, il faut qu'on continue à jouer comme nous le faisons, avec la possibilité de gagner un maximum de matchs. Il nous faut aller en playoffs compte tenu de nos performances actuelles."

Michel Onfray, philosophe

"Des voeux pour 2017 ? Le poète italien Leopardi a publié un joli petit dialogue philosophique intitulé Dialogue du passant et d'un marchand d'Almanach. Le passant interroge le vendeur sur ce que peut apporter le changement d'année : le marchand croit que l'année nouvelle sera meilleure. Si l'on souhaite qu'elle soit meilleure, c'est qu'elle n'a pas été vraiment bonne. Mais quelle année aurait été vraiment bonne et pourrait servir de modèle à répéter ? Finalement, aucune… Croire qu'il peut en être autrement, c'est être sot. L'espoir fait vivre dit-on. Pas faux…"

Marianne Guérard, commerçante au Comptoir Irlandais

"Pour moi 2017 doit être placée sous la réussite du centre-ville. Pour que Caen soit une ville toujours plus attractive. Une ville où il fait bon se promener. Pour cela je souhaiterais qu'il y ait davantage d'efforts entrepris sur la gratuité des places de parking. Enfin, un peu plus d'animation serait bienvenue. Notamment un peu de musique dans les rues! Sinon je souhaite une excellente année 2017 à tous, placée sous la réussite professionnelle et personnelle de chacun. Caen est un endroit où il fait bon vivre et j'espère que cela continuera l'année prochaine."

