Candidature de l'UMP à Caen : le maire PS sortant réagit

"Joël Bruneau, candidat à mi-temps, maire à tiers temps ?", tel est le titre choisi par Philippe Duron dans un communiqué, en réponse aux propos tenus Joël Bruneau (UMP) qui vient de se lancer dans la course aux municipales à Caen. "Monsieur Bruneau découvre Caen, et il lui reste encore beaucoup à faire. Pas sûr que neuf mois lui suffisent. Il reproche à l'équipe sortante son manque d'intérêt pour la Rive Droite. Cécité, maladresse ou mauvaise foi ?", est-il ainsi écrit.

"Les Rives de l'Orne, M. Bruneau, c'est sur la Rive Droite, et cela crève les yeux ! Les travaux d'accessibilité aux trains, c'est sur la Rive droite et les voyageurs les attendaient depuis des années. La ZAC Fresnel, que nous avons relancée en 2008, et qui accueille désormais plusieurs entreprises, n'est-ce pas aussi sur la Rive Droite ? La caserne Claude Decaen, fermée depuis près de 30 ans, nous l'avons restaurée, ré-ouverte pour y créer des locaux associatifs qui manquaient cruellement après 90 ans de gestion de droite. Le premier Pôle de vie des quartiers, pour que l'administration soit au plus près des demandes des habitants, nous l'avons créé à la Grâce de Dieu, sur la Rive Droite. Le réaménagement de la Place du Commerce, confiée à Bertrand Paulet, l’architecte qui a restauré la Place Saint-Sauveur, c'est aussi à mettre au crédit de notre équipe… sur la Rive Droite. La restauration de la salle Gutenberg, fermée depuis des années, et que nous avons enfin rendue aux Guérinois, c’est sur la Rive Droite ! Et bien d'autres choses encore !"

Vous déclarez vouloir être "maire à plein temps" ? Vous nous surprenez, M. Bruneau. Nous avions compris que vous aviez passé un accord avec Mme de la Provôté à l'occasion des élections législatives : pour vous, la députation, pour elle la Mairie. Vous revenez déjà sur votre parole ? Mauvais signe. Et puis vous oubliez M. Laillier : à trois pour la même fonction, j’espère que cela vous laissera un peu de temps pour découvrir la Rive Droite !