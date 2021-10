Municipales 2014 : la Fase appelle à voter Front de Gauche

"L'enjeu est d'éviter le retour en force, de l'extrême droite et d'une droite extrême. Ces courants progressent grâce aux reculs idéologiques de la majorité actuelle (sur l'amnistie sociale, sur le vote des étrangers...) et à son incapacité à répondre aux exigences populaires. L'évolution de plus en plus libérale et de moins en moins sociale de Hollande et Ayrault risque d'entraîner l'abstention des électeurs de gauche déçus, découragés par les contradictions entre les promesses et la politique mise en œuvre", indique le communiqué.