La nouvelle tendance du coaching sur mesure

Infrarouges, réflexologie plantaire ou massothermie, ce lieu situé à une douzaine de minutes de Caen propose un panel d’activités modulables adaptées à chaque profil.



Un concept différent

Le concept est simple : la salle n’a pas de créneau horaire fixe, les séances, toutes individualisées et sur rendez-vous, s’ajustent aux envies et aux attentes de chacun. "Après avoir tenu pendant dix ans un centre de remise en forme à Ouffières (14) avec mon mari, nous aspirions tous deux à autre chose" explique Magali Roulleau, gérante du centre. "Cette formule allie ce que l’on aime et ce que l’on sait faire".

Les prestations, davantage axées sur le lâcher-prise que sur la performance séduisent nombre d’amateurs réfractaires à l’intégration dans un centre standart de remise en forme.



Echange et convivialité

"Le suivi est complet, il m’arrive de faire les séances avec mes clients pour leur faire intégrer les mouvements", confie Magali. "Chez Elite forme, nous ne sommes pas à la minute près, les cours s’adaptent dans l’échange et la convivialité, les gens sont ici chez eux. Il y a une relation privilégiée qui se crée entre nous c’est ce que nos clients apprécient." Contrairement aux séances en groupes, "ici on a l’obligation du résultat, donc on est derrière la personne”. Ce qui justifie les tarifs. Comptez 30 à 90 minutes d’exercice selon l’activité : "l’important pour nous, c’est que les gens se sentent bien lorsqu’ils repartent."

Pratique. Informations et offres : www.elite-forme.com. Tél. 02 31 38 24 71