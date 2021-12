Mais à qui appartient ce logo?

Déjà décliné en jeu de société, voici que débarque en application gratuite "Logo quizz" pour votre smartphone.

Le but est de se souvenir à quelles marques appartiennent les logos qui vous sont soumis.



Tous les secteurs sont représentés : alimentation ,sport, voiture, high tech.. Et si jamais vous séchez sur 1 logo, vous avez la possibilité de prendre des indices. Mais attention, ils sont en nombre limités ! Seules de futures bonnes réponses permettront d'en débloquer de nouveaux.

Petit bémol, le design sonore de l'appli est quasi inexistant : petit bruitage de félicitations ou bip de mauvaise réponse, c'est tout.



Si vous avez une culture plus spécialisée, l'éditeur a pensé à vous avec des quizz à thèmes comme logo quizz clubs de foot, voiture ou encore drapeaux du monde.

C'est gratuit et c'est sur l'app store et google play. A noter que Logo quizz est aussi sur facebook: www.facebook.com

Je vous présente l'application: