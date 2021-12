A Rouen, les projets ralentissent pour l’année 2013

Mardi 8 janvier, lors d’une conférence de presse de rentrée, Yvon Robert s’est présenté comme un maire réaliste et soucieux des finances municipales. Le projet de bibliothèque dans le Hangar 9 ne verra ainsi pas le jour, même si une alternative pourrait se profiler dans le Hangar 11, un peu plus loin sur les quais rive droite. Le "9" tombera quant à lui dans les mains d’investisseurs privés.

Yvon Robert a préféré mettre l’accent sur les grands événements qui secoueront Rouen (Armada, Normandie Impressionniste, Rouen sur Mer...) et, surtout, sur le dynamisme démographique de la ville. "Pour la 5e année consécutive, nous gagnons des habitants et, grâce aux nouveaux logements, nous arrivons à accueillir toutes les catégories de population", s’est réjoui le maire. Plus de 1 200 nouveaux permis de construire sont déposés chaque année à Rouen.

Priorité. Les accès sud du Pont Flaubert

Estimée à près de 200 millions d’euros, la construction des accès sud du Pont Flaubert, prenant la forme d’un viaduc reliant la Sud III à l’ouvrage, reste la priorité numéro 1 d’Yvon Robert en matière d’aménagements routiers à Rouen. C’est en tout cas ce qu’il a réaffirmé récemment à Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports. Car l’Etat doit financer une grande partier du chantier.

Culture. Un Centre dramatique national dès le mois de juillet ?

Le Centre dramatique national (CDN) de Rouen pourrait voir le jour dès le mois de juillet, selon Yvon Robert, sous la forme inédite d’un Établissement public de coopération culturelle (EPCC). Il regroupera le théâtre des Deux Rives de Rouen, le théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly et le centre culturel Marc Sangnier de Mont-Saint-Aignan.

Stationnement. Des effets bénéfiques ?

Le maire de Rouen a estimé que le nouveau plan de stationnement "a permis de disposer de davantage de places disponibles", en favorisant la rotation des voitures.