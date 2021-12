Dans les salles de cinéma, le concert sera précédé d'un documentaire inédit "Welcome to the WA" sur Dawala, le producteur du groupe Sexion d'Assaut. Le concert de deux heures sera diffusé ensuite.

Pratique. Saxion d'Assauyt, mardi 22 janvier, 20h. Tarifs : 14/11€. Les billets sont en vente aux caisses des cinémas ou sur le cite cinemasgaumontpathe.com