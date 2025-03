Le Petit-Quevilly. L'ensemble Octoplus organise un concert dédié aux violons

C'est avec la fameuse sonate pour violon seul de Bach que commence le concert Eclats de violons, prévu dimanche 9 mars à 16h à la Chapelle Saint-Julien du Petit-Quevilly, et imaginé par Sylvain Baudry, directeur de l'Ensemble Octoplus. "On a choisi cette fois de mettre en valeur le violon via un programme qui allie solo, duo et trio", précise-t-il. Rares sont les œuvres qui ont été écrites pour des trios de violons dans l'histoire de la musique car "les compositeurs favorisent habituellement la mixité des cordes, accordant violon, violon alto et violoncelle". Ce concert révèle toute la puissance émotionnelle qui se dégage de l'instrument dans un répertoire baroque, romantique et même contemporain. "Il s'achève avec une de mes créations, annonce Sylvain Baudry, spécialement composée pour l'occasion", une pièce tout en nuances et en contrastes qu'il souhaite faire découvrir aux spectateurs.

Pratique. Dimanche 9 mars à 16h. Chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly. 5 à 8€. 06 10 46 57 87.