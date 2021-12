Bonne table : L’Olivier à Rouen

On s’y installe autour d’une table dressée avec soin, dans une grande salle aux décorations orientalisantes... qui ont eu la bonne idée de ne pas tomber dans le kitsch démesuré ou surfait.

Formules économiques le midi

En quête d’une cuisine du Maghreb de qualité, L’Olivier, qui propose notamment un bon choix de spécialités berbères, reste l’une des adresses incontournables de la rive droite. Le midi, une formule très abordable permet de choisir un couscous ou un tajine, conclu par un café ou un thé, pour seulement 9,50 €. Pour 1,50 € de plus, vous aurez le droit à une boisson.

Tajine aux fruits

On ne pourra que conseiller en entrée un brick à l’œuf, particulièrement réussi, garni de pomme de terre et d’un œuf coulant, et accompagné d’une salade fraîche.

Rien n’est laissé au hasard. La cuisine est ici de qualité, ce que confirmera un peu plus tard le tajine aux fruits, fait de moelleux morceaux d’agneau recouverts de pruneaux, de pomme de terre ou encore d’ananas. Concluez votre repas d’une pâtisserie orientale et d’un petit café, et le tableau sera parfait.

Pratique. L’Olivier, 74 rue de la République, à Rouen rive droite. Tél. 02.35.07.56.27. Ouvert sept jours sur sept, midi et soir.

