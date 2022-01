Table rouennaise : tacos, burritos et autres spécialités mexicaines au Rio Grande

Sur place, les tables sont recouvertes de nappes multicolores comme on peut en trouver au Mexique. Les murs, quant à eux, sont ornés de tableaux et autres créations en céramique et le plafond décoré de guirlandes aux couleurs du pays. S’y ajoutent les traditionnels sombreros de toutes tailles des mariachis.

La chaleur du sud

Sur la carte, tous les plats sonnent mexicain : quesadillas et autre poulet composent le choix d’entrée. Le plat principal, lui, propose des fajitas, enchiladas ou les très célèbres chili con carne et burrito. Nous nous sommes laissés tenter par le traditionnel guacamole, tacos et tostadas. Des plats parfumés, légèrement relevés : que bueno! Malgré un vaste choix, on regrettera la carte des desserts dont la moitié sont arrosés d’alcool.

Les prix sont très abordables : comptez 14€ pour une formule complète à midi, 12€ pour entrée/plat ou plat/dessert et 9€ le plat unique. Comme au pays, les assiettes sont bien fournies, on reconnait ici la générosité des Mexicains. Si en semaine la salle est parfois peu occupée, le patron des lieux suggère de réserver pour dîner les vendredi et samedi soir où le restaurant fait salle comble.

Pratique. 49 rue Molière à Rouen. Fermé les dimanche et lundi. Tél. 02 35 89 20 62