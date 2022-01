Table rouennaise : La taormina, un petit coin d’Italie au coeur de Rouen

Pizza, tagliatelles, spaghettis et autres bruschettas sont au menu de ce restaurant à étage, typiquement italien. Par temps gris, la terrasse se vide, remplissant franchement les tables à l’intérieur de ce petit coin de Rome antique : colonnes, vitraux colorés et peinture de femmes aux murs, tout y est pour inviter les hôtes au voyage.

Des plats généreux

La carte propose principalement des préparations “maison” : le pain, les pâtes, les pizzas ou encore les desserts. Pour les plus pressés, il y a le menu express, au déjeuner uniquement, allant de 10€ pour un repas avec entrée/plat ou plat/dessert (ajoutez 2€ pour la boisson comprise) à 12€ pour entrée/plat et dessert.

Pour les plus patients, il y a deux menus à 17,50€ et 20,50€, chacun laissant place à un choix raisonnable de plats. Malgré le monde qui occupe les lieux, le service est relativement rapide, le personnel très attentif et agréable. Quant aux plats, quels qu’ils soient, ils sont copieux à souhait. Même le café gourmand fait son effet. Il est fait pour les grands gourmets qui ont gardé encore une petite faim pour achever leur repas sur la touche sucrée. Une belle conclusion de ce voyage à travers l’Italie.

Pratique. 18, rue du Vieux palais, à Rouen. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche.