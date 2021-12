Collision mortelle près d'Honfleur

Pour une raison encore inconnue, une femme de 82 ans est venue percuter avec sa voiture, un véhicule qui venait en face. Elle roulait alors en direction de Saint-Gratien-des-Bois, sur la commune de Gonneville-sur-Honfleur, dans le Pays d'Auge. Elle est décédée sur le coup.

L'occupante de l'autre véhicule a dû être transportée au CHU de Caen. Elle est originaire de Haute-Normandie.

Plus tôt dans la journée, vers 10h20, à une intersection de deux routes départementales du territoire du Mesnil-Mauger, près de Mézidon-Canon dans le Calvados, un accident impliquant deux véhicules légers et une camionette a fait quatre blessés légers. Les victimes ont été conduites aux hôpitaux de Lisieux et Falaise.