Premier chassé-croisé sur les routes des vacances ce week-end

Ce dernier week-end de juillet sera chargé sur les routes de Normandie et d’ailleurs.

On assistera au premier chassé-croisé, entre ceux qui partent, et les premiers à rentrer de ces congés d’été.

Bison Fûté a classé ce vendredi 26 juillet en Orange, samedi 27 juillet en Rouge dans le sens des départs et Orange dans le sens des retours. Dimanche 28 juillet sera une journée classée Verte.

Les principales difficultés seront situées :

► sur l'A13 en amont de l'échangeur avec la N814 en direction de Caen



► sur l'A29 au péage de Saint-Romain-de-Colbosc en direction de Caen



► sur l'A13 au péage de Dozulé en direction de Caen



► sur la N814, périphérique de Caen, en direction de Rennes



► sur la N175 contournement d'Avranches, en direction de Rennes et Dinan.

Les préfectures des départements normands appellent les conducteurs à la vigilance, à respecter les règles élémentaires du code de la route et adapter sa conduite en fonction des conditions de circulation.

Pour veiller à la sécurité de tous, les gendarmes et policiers seront mobilisés sur les axes principaux et les axes secondaires pour lutter contre les excès de vitesse, l’alcool et les stupéfiants notamment.

Les mois de juillet et août sont particulièrement meurtriers. Ils concentrent 20 % de la mortalité routière annuelle.

Tendance Ouest vous accompagne toute la journée sur les routes de la région. Prévenez-nous de tout accident ou ralentissement au 02-33-05-32-30.