"Génération Goldman" n°1 des ventes sur iTunes France

Il devance la réédition de luxe de l'album de Birdy et le nouvel album de Céline Dion, "Sans attendre".

Du côté des ventes de singles, will.i.am conserve sa première place grâce à son duo avec Britney Spears, "Scream & Shout".



Top 10 Albums

1 (+2) Collectif, "Génération Goldman"

2 (=) Birdy, "Birdy" (Version deluxe)

3 (E) Céline Dion, "Sans attendre"

4 (-3) Bruno Mars, "Unorthodox Jukebox"

5 (E) Muse, "The 2nd Law"

6 (E) Michael Bublé, "Christmas"

7 (+3) "NRJ Hits 2013"

8 (E) Lacrim, "Toujours le même"

9 (-1) Emeli Sandé, "Our Version of Events"

10 (E) "Le meilleur de Noël : Les 50 plus belles chansons de Noël"

Top 10 Singles

1 (=) will.i.am, "Scream & Shout" (feat. Britney Spears)

2 (+3) PSY, "Gangnam Style" (강남스타일)

3 (+1) ADELE, "Skyfall"

4 (-1) Bruno Mars, "Locked Out of Heaven"

5 (-3) Rihanna, "Diamonds"

6 (=) Asaf Avidan & The Mojos, "One Day / Reckoning Song" (Wankelmut Remix)

7 (=) Emeli Sandé, "Read All About It, Pt. III"

8 (=) Birdy, "People Help the People"

9 (E) Alicia Keys, "Girl On Fire" (feat. Nicki Minaj)

10 (-1) Sexion d'Assaut, "Problèmes d'adultes"