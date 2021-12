Stromae en tête des ventes avec "Racine Carrée" !

Il devance "Random Access Memory" de Daft Punk et "Artpop", le nouveau Lady Gaga disponible en précommande.

Peu de changement côté singles où Avicii ("Wake Me Up") demeure n°1 des ventes, devant Stromae ("Papaoutai"). Juste derrière, le nouveau titre de Katy Perry ("Roar") devance celui de Lady Gaga ("Applause").

Comme tous les lundis, Relaxnews propose de découvrir le classement hebdomadaire des dix meilleures ventes d'albums et de singles réalisées sur iTunes en France.

Top Albums

1 (+4) Stromae, "Racine carrée" (précommandes)

2 (+1) Daft Punk, "Random Access Memories"

3 (E) Lady Gaga, "Artpop" (précommandes)

4 (-2) "NRJ Extravadance 2013"

5 (-4) Luc Arbogast, "Odysseus"

6 (-2) Bruno Mars, "Unorthodox Jukebox"

7 (+1) Maître Gims, "Subliminal"

8 (E) Stromae, "Cheese"

9 (E) "Party Fun Summer 2013"

10 (E) "Skyrock 2013, Vol.2"

Top Singles

1 (=) Avicii, "Wake Me Up"

2 (=) Stromae, "Papaoutai"

3 (E) Katy Perry, "Roar"

4 (E) Lady Gaga, "Applause"

5 (-2) Robin Thicke, "Blurred Lines" (feat. T.I. & Pharrell Williams)

6 (+2) Stromae, "Formidable"

7 (-4) Daft Punk, "Get Lucky" (feat. Pharrell Williams)

8 (-3) Maître Gims, "Bella"

9 (E) Martin Garrix, "Animals"

10 (-3) James Arthur, "Impossible"

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 12 au 18 août 2013.