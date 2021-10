Sexion d'Assaut en tête des ventes

Pas de changement côté singles, avec le Brésilien Alex Ferrari (Bara Bara Bere Bere) toujours en tête devant will.i.am (This Is Love) et Carly Rae Jepsen (Call Me Maybe).



Comme tous les lundis, Relaxnews propose de découvrir le classement hebdomadaire des dix meilleures ventes d'albums et de singles réalisées sur iTunes en France.



Top 10 Albums



1 (+1) Sexion d'Assaut, L'Apogée

2 (+3) Projet X (BOF)

3 (=) Party Fun Summer 2012

4 (E) One Direction, Live While We're Young

5 (+3) C2C, Down the Road (EP)

6 (E) Muse, The 2nd Law

7 (E) Birdy, Birdy

8 (E) Bloc Party, Four

9 (+1) Adele, 21

10 (E) Linkin Park, Living Things



Top 10 Singles



1 (=) Alex Ferrari, Bara Bara Bere Bere

2 (=) will.i.am, This Is Love (feat. Eva Simons)

3 (=) Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe

4 (=) Sexion d'Assaut, Wati House

5 (+3) Birdy, Skinny Love

6 (E) David Guetta, She Wolf (feat. Sia)

7 (E) Muse, Madness

8 (-2) R.I.O., Party Shaker (feat. Nicco)

9 (-4) Pitbull, Back In Time (From "Men In Black III")

10 (-3) Gotye, Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra)



Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 20 au 26 août 2012